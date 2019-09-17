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جامعة طنطا تفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعات بمقرر إلكترونى لـ"سرطان الثدى"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:23 ص
جامعة طنطا تفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعات بمقرر إلكترونى لـ"سرطان الثدى" الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية - مصطفى عادل

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أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، فوز مركز التعليم الإلكترونى بالجامعة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، فى إنتاج محتوى رقمى خاص بسرطان الثدى، مؤكداً تكريم مدير المركز الدكتور ياسر عبده والفريق الفائز بمجلس الجامعة القادم.

وقال الدكتور مصطفى الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مركز التعليم الالكترونى بجامعة طنطا بالتعاون مع الدكتورة سامية بركه بقسم صحة المجتمع بكلية التمريض، تقدم بمقرر "سرطان الثدى" والذى يغطى بأسلوب مبسط أسباب المرض وأعراضه وكيفية الكشف المبكر عنه وكذلك وسائل تجنب حدوثه.

وأضاف الشيخ، أن المركز القومى للتعلم الإلكترونى بالمجلس الأعلى للجامعات أعلن عن إطلاق مسابقة بين فرق إنتاج المقررات الإلكترونية بالجامعات المصرية لإنتاج المقررات الإلكترونية بنظام الـ  MOOCs، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى لتطوير منظومة التعليم والتعلم بإستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وفى إطار مشروع إنتاج محتوى رقمى كثيف وواسع الإنتشارEGYMOOCs
 

 


جامعه طنطا

رئيس جامعه طنطا

امراض السرطان

مركز التعليم الالكترونى

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