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جامعة بنها تشارك فى مسابقة الروبوت العالمية بالصين

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:38 م
جامعة بنها تشارك فى مسابقة الروبوت العالمية بالصين الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، مشاركة الجامعة بمسابقة الروبوت العالمية المقامة على هامش منتدى اتحاد جامعات طريق الحرير، والذى تستضيفه جامعة شيان بالصين خلال الفترة من 17 – 20 سبتمبر 2019.

 

وأشار السعيد، إلى إن جامعة بنها تشارك بفريقين فى هذه المسابقة أحدهما من كلية الهندسة ببنها والذى يشارك بروبوت يدعم أطباء العيون فى إجراء الجراحات المجهرية النادرة لشبكة العين، والتى تتطلب دقة ومهارة عالية، والفريق الثانى من كلية الهندسة بشبرا والذى يشارك بدورة بروبوت يساعد فى التخلص من نباتات ورد النيل والحشائش فى المسطحات المائية والأنهار.

 

وأضاف "السعيد"، إن مشاركة جامعة بنها فى مثل هذه المسابقات الدولية يأتى فى إطار سياسة الجامعة لدعم الابتكار والتميز، كما أنه يعزز من فرص التعاون الأكاديمى والابتكار والإبداع لدى المشاركين من الجامعة ونظرائهم بالجامعات الدولية.

 

من جانبه أكد الدكتور لطفى أبو سالم عميد كلية العلوم وممثل رئيس الجامعة فى حضور اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد، إن الاجتماع سيتناول مناقشة عدد من الموضوعات منها دور الجامعات فى التنمية المجتمعية والفرص المؤسسية والتحديات ومجالات التعاون بين الجامعات فى عصر الرقمنة والتعاون الدولى فى مجال التعليم وذلك بحضور أكثر من 63 جامعة من مختلف دول العالم.

 

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على الدراسات العليا والعلاقات الدولية، إن اتحاد جامعات طريق الحرير يضم أكثر من 150 جامعة على مستوى العالم، كما إن جامعة بنها هى العضو الوحيد بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا فى تشكيل المكتب التنفيذى للاتحاد، والذى يضم أكثر من 18 جامعة على مستوى العالم، وأن مشاركة الجامعة فى مثل هذه الفاعليات يعد اضافة نوعية فى ملف العلاقات الدولية وتعزيزها وتطويرها.

 

 

 


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