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جامعة القاهرة تعد الطلاب بأنشطة طلابية قوية تنتظرهم بالعام الجديد

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:00 ص
جامعة القاهرة تعد الطلاب بأنشطة طلابية قوية تنتظرهم بالعام الجديد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى

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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن إدارة الجامعة أعدت خريطة قوية للأنشطة الطلابية التى تنتظر طلاب الجامعة خلال العام الجديد، مشيرا إلى أن هذه الخريطة تتضمن العديد من المسابقات الثقافية والرياضية ونماذج محاكاة وغيرها من الأنشطة الجاذبة لطلاب الجامعة.

وأضاف الخشت لـ"اليوم السابع"، أن هناك العديد من الندوات التى من المقرر أن تعقدها الجامعة فى إطار الموسم الثقافى لها، وكذلك عدد كبير من المهرجانات الخاصة بالأنشطة الطلابية إلى جانب حفلات بداية العام الدراسى بكل كلية، وكذلك المهرجانات التى تعقد بمشاركة مختلف الجامعات الأخرى.

وحث الخشت، طلاب جامعة القاهرة على المشاركة فى جميع الفعاليات الخاصة بالأنشطة الطلابية خلال العام الدراسى؛ قائلا: "هذه الأنشطة جزء أصيل من الدراسة بالجامعة والجامعة ليست للتحصيل الدراسى فقط وإنما تشكيل كامل للشخصية وهو ما يتم من خلال فتح هذه المجالات الكثيرة أمام الطلاب للتنافس فيها وإظهار المؤهلات والمهارات الشخصية".

 


جامعة القاهرة

الانشطة الطلابية

التعليم العالى

خريجة الأنشطة الطلابية

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