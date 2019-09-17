تنفيذ 8013 حكما قضائيا بالقليوبية وضبط 41 جوال دقيق بالمنوفية

المنوفية – محمد فتحى - القليوبية – فريق المحافظات

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 399 محكوما عليهم، و17 حكما جنائيا خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 399 محكوما عليهم، بإجمالى 8013 أحكام منفذة "883 حكمًا جزئيًا و139 حكمًا مستأنف"، وتحصيل6712 غرامات ، وتحرير 208 مخالفة.

وتم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.

كما تمكنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية، من ضبط 41 جوال دقيق مدعم، وذلك قبل قيام مسؤلى فرن بقرية العراقية التابعة لمركز الشهداء، ببيعه فى السوق السوداء، تم التحفظ عليه، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن المقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 41 جوال دقيق مدعم، وذلك قبل قيام مسؤلى فرن بقرية العراقية التابعة لمركز الشهداء، ببيعه فى السوق السوداء، تم التحفظ عليه.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.