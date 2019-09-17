تنفيذ 1546 حكمًا متنوعًا وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية .

وتمكنت الحملة من تنفيذ 1546 حكمًا متنوعًا منها 1099حكمًا جزئيا و61 حكم مستأنف و339 حكم غرامات و44 حكم مخالفات وضبط 3 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10000 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.