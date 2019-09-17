تنفيذ 1546 حكمًا متنوعًا وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية .
وتمكنت الحملة من تنفيذ 1546 حكمًا متنوعًا منها 1099حكمًا جزئيا و61 حكم مستأنف و339 حكم غرامات و44 حكم مخالفات وضبط 3 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10000 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.
كما تمكنت الحملة من ضبط 103 متهمًا هاربا محكومًا عليه.
تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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