سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:03 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على 22 مخر سيول طبيعى وصناعى بمحافظة سوهاج

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:00 ص
تعرف على 22 مخر سيول طبيعى وصناعى بمحافظة سوهاج مخرات سيول - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
محافظة سوهاج إحدى محافظات الصعيد التى تتعرض لمخاطر السيول، خاصة مع تقلبات المناخ، وشهدت مناطق متعددة بالمحافظة هطول أمطار غزيرة تحولت إلى سيول، حيث تستعد المحافظة لمواجهة السيول مبكرا كل عام، من خلال أعمال الصيانة للسدود والمخرات، وتطهير الترع والمصارف.
محافظة سوهاج بها 22 مخرًا طبيعيا وصناعيا للسيول في مراكز دار السلام وأخميم وساقلته وطهطا وطما، بينها سد حماية جديد وبحيرة صناعية بمنطقة مخرات السيول بقرية الحاجر بمركز ساقلته تعرف عليها.
 
مخر سيل الكوثر، يمر بمنطقة حى الكوثر يبلغ طوله حوالى 3 كيلو، و700 متر يصب فى مخر سيل السلامونى بر أيمن، يتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.
 
مخر سيل السلاموني يمر بقرية السلاموني بمركز أخميم، يبلغ طوله حوالي 2 كيلو و135 مترًا، يصب فى ترعة السلامونى بر أيمن منه لنجع حمادى الشرقية ك 70 بر أيمن.
 
مخر سيل أولاد سلامة يمر بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاه يبلغ طوله حوالى 2 كيلو متر و200 متر، يصب فى مصرف سوهاج الرئيسى بر أيسر، يتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.
 
مخر سيل رقم "1" يمر بقرية عرب العطيات القبلية بمركز دار السلام، يبلغ طوله حوالي 900 متر يصب فى المصرف القاطع بر أيمن، يتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.
 
مخر سيل رقم "2"  يمر  بقرية البلابيش بمركز دار السلام يبلغ طوله حوالى 880 متراً يصب فى المصرف القاطع بر أيمن، يتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.
 
مخر رقم "3" يمر بقرية عرب الصبحة بمركز دار السلام، يبلغ طوله حوالى 790 متراً، يصب فى المصرف القاطع بر أيمن، يتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.
 
مخر سيل رقم "4" يمر  بقرية عزبة رضوان بمركز دار السلام، يبلغ طوله حوالى 885 متراً يصب فى المصرف القاطع بر أيمن، يتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.
 
مخر سيل رقم " 5 " يمر بقرية عرب العطيات البحرية  يبلغ طوله حوالى 1300 متراً، يصب فى المصرف القاطع بر أيمن يتم تنفيذ صيانته، ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.
 
مخر سيل رقم 6 يمر بقرية عرب العطيات البحرية بمركز دار السلام يصب فى المصرف القاطع بر أيمن يتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.
 
مخر سيل المصرف القاطع ممتد بقرية البلابيش جنوباً حتى نجوع مازن شمالاً بمركز دار السلام يبلغ طوله حوالى 16 كيلو و 700 متراً يصب في مخر سيل نجوع مازن عند الكيلو 1.750 بر أيسر  يتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.
 
مخر سيل نجوع مازن  يمر بنجوع مازن بمركز دار السلام يبلغ طوله حوالي 1.750 كيلو متر يصب في ترعة نجع حمادي الشرقية بر أيمن يتم تنفيذ صيانته ضمن عقود التطهيرات السنوية للإدارة من الاعتمادات المخصصة.
 

 


مخرات السيول

سوهاج

محافظ سوهاج

فصل الشتاء

الامطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مسئولو محافظة مطروح يتفقدون مخرات السيول بالوديان فى منطقة الكيلو 4

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:18 م

صور.. لجنة للمرور على مخرات السيول بالأقصر استعدادا لفصل الشتاء

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:31 ص

محافظ بنى سويف: تطهير وصيانة مخرات السيول مبكرا استعدادا لموسم الشتاء

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 04:32 م

صور.. البحر الأحمر تشكل لجنة للمرور على مخرات السيول للتأكد من سلامتها

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 10:01 ص

صور.. شاهد تجهيزات ومراجعة مخرات السيول بمدينة الطود بالأقصر

السبت، 17 أغسطس 2019 12:55 م

"الرى تحذر".. محاضر فورية للمخالفين والمتعدين بالبناء فى محيط مخرات السيول

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 02:30 ص

صور.. محافظة الأقصر تشكل لجنة للمرور علي مخرات السيول

السبت، 06 يوليه 2019 01:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اتحاد الكرة يُعلن اليوم مدرب المنتخب الجديد

اتحاد الكرة يُعلن اليوم مدرب المنتخب الجديد

بالأرقام.. 5 معلومات عن ارتفاع صادرات مصر فى النصف الأول من العام الحالى

بالأرقام.. 5 معلومات عن ارتفاع صادرات مصر فى النصف الأول من العام الحالى

آل باتشينو وروبرت دى نيرو وجها لوجه فى البوستر الرسمى لفيلم The Irishman

آل باتشينو وروبرت دى نيرو وجها لوجه فى البوستر الرسمى لفيلم The Irishman

احذر.. تركيب رادارين أعلى محور صفط اللبن لمراقبة السرعات الجنونية تجنبًا للحوادث

احذر.. تركيب رادارين أعلى محور صفط اللبن لمراقبة السرعات الجنونية تجنبًا للحوادث

أبرز 10 مشروعات قوانين مؤجلة للحسم فى الدور البرلمانى الخامس

أبرز 10 مشروعات قوانين مؤجلة للحسم فى الدور البرلمانى الخامس

هل يكره يهود الحريديم المرأة؟.. فيديو لحفل زفاف يكشف الحكاية

هل يكره يهود الحريديم المرأة؟.. فيديو لحفل زفاف يكشف الحكاية

"إزاى تختار البنك إللى تتعامل معاه؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تختار البنك إللى تتعامل معاه؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

غدًا.. آخر فرصة لتقدم طلاب الشهادات الأجنبية فى "تقليل الاغتراب"

غدًا.. آخر فرصة لتقدم طلاب الشهادات الأجنبية فى "تقليل الاغتراب"

4 خطوات يستخدمها الإخوان فى صناعة الشائعات ضد الدولة المصرية.. تعرف عليهم

4 خطوات يستخدمها الإخوان فى صناعة الشائعات ضد الدولة المصرية.. تعرف عليهم

غلق مدخل مدينة الشروق بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوى لأعمال التطوير

غلق مدخل مدينة الشروق بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوى لأعمال التطوير

تعرف على حالات سريان قانون "جرائم الأنترنت" على الأجانب خارج البلاد

تعرف على حالات سريان قانون "جرائم الأنترنت" على الأجانب خارج البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة