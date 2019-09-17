تعرف على مشروعات دعم قرى إسنا بقيمة 121 مليون جنيه فى 19 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

أكد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أن المدينة تقوم حالياً بتأمين إحتياجات القرى الأكثر إحتياجاً على مستوى الجمهورية من حاجاتها الأساسية اللازمة لتوفير حياة أمنة وكريمة للمواطن المصرى، وتوجيهاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أن 13 قرية ونجع بمدينة إسنا وهى "النجوع قبلي والوسطي وكومير واصفون والمعلة وكيمان المطاعنة والحميدات والنمسا والحلة والدير والكلابية وطفنيس وقري توماس 3"، موضحاً أن المشروعات التى يجرى تنفيذها بقرى مركز إسنا ضمن برنامج القرى الأكثر احتياجا والواردة من وزارة التخطيط من خلال موازنات جهات الإسناد المختلفة تشمل مايلى:-

1. فى قطاع التعليم تم رصد إجمالي مبالغ وقدرها ( 18.72 ) مليون جنيه لقرى مركز إسنا.

2. تقرر إنشاء معهد أزهرى إبتدائى وإعدادى بنين بالكيمان بتكلفة قدرها (4.75 مليون جنيه).

3. يجرى إنشاء مدرسة ابتدائية بالنمسا بتكلفة قدرها (4.9 مليون جنيه).

4. سيتم إنشاء مدرسة تعليم أساسى باصفون بتكلفة قدرها (3.76 مليون جنيه).

5. يجري إنشاء مدرسة تعليم أساسى بنجع عزيز بالحلة بتكلفة قدرها (2.84 مليون جنيه).

6. يجري إنشاء مدرسة العطلات تعليم أساسى بأصفون بتكلفة قدرها ( 2.5 مليون جنيه).

7. يجري إنشاء مدرسة الشهيد عبد المجيد الجيلاني بالنجوع بتكلفة قدرها ( 1.97 جنيه).

8. فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى تم رصد إجمالى مبالغ وقدرها (27.656 مليون جنيه) لقرى المدينة.

9. تقرر إنشاء محطة صرف صحى بالنمسا بتكلفة قدرها (20.06 مليون جنيه).

10. تقرر إنشاء محطة صرف صحى بالحلة بتكلفة قدرها (5 مليون جنيه).

11. يجرى تجديد شبكة مياه المعلا بالشغب بتكلفة قدرها (2.496 مليون جنيه).

12. يتم إنشاء صرف صحى بالدير بتكلفة قدرها ( 100 ألف جنيه كبداية للمشروع ) بجانب إنشاء محطة المعالجة بتكلفة 120مليون.

13. فى قطاع تحسين البيئة تم تدبير 50 صندوق قمامة و لودر سيارة كسح وقلاب لقرية الحلة بمبالغ وقدرها (2.5 مليون جنيه).

14. فى قطاع الرى والموارد المائية تم رصد إجمالى مبالغ وقدرها (69.5 مليون جنيه ) لقرى المدينة.

15. يجرى معالجة تهيلات مصرف الزنيقة باصفون بتكلفة وقدرها (16 مليون جنيه).

16. يجرى إنشاء محطة رفع باصفون بتكلفة قدرها (26.75 مليون جنيه).

17. يجري إنشاء محطة رفع بطفنيس اصفون بتكلفة وقدرها ( 26.75 مليون جنيه )

18. في قطاع الشباب والرياضة تم إحلال وتجديد مركز شباب توماس الوسطى بتوماس وعافية بتكلفة وقدرها ( 1.1 مليون جنيه )

19. أصبح إجمالي الإعتماد لكافة الخدمات حوالي 121.5 مليون جنيه تقريباً