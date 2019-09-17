تعرف على شروط الحصول على عربة مأكولات للشباب فى بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلغاء شرط "عدم الحصول على وحدة سكنية" فى تقديم الشباب لمشروع عربات المأكولات والمشروبات بمشروع 7/3، لتكون الأولوية لغير الحاصلين على وحدة سكنية.
وانطلق قبل أيام مشروع 7/3 والذى يتضمن طرح 100 عربة للشباب، وذلك لتوفير 400 فرصة عمل .
الشروط
:
- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل بحد أدنى متوسط.
- ألا يكون المتقدم لديه سجل تجارى.
- ألا يكون قد حصل على وظيفة.
- أن يكون من مواليد بورسعيد .
- ألا يتعدى عمر المتقدم 35 عاماً .
- أن يكون المتقدمون من الشباب قد أدوا الخدمة العسكرية (قدوة حسنة على الأقل).
- أن يكون المتقدمات من الفتيات قد حصلن على الخدمة العامة.
المستندات التى يجب أن يتقدم بها الشباب هى:
1. صورة البطاقة
2.صورة شهادة الميلاد
3. صورة المؤهل الجامعى والحصول على شهادة الخدمة العسكرية للشباب وصورة من الخدمة العامة للفتيات .
4. أن يتم تقديم فيش جنائى.
5.ان التقديم سيكون من خلال الرابط الآتى
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