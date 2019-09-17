تعرف على شروط الحصول على عربة مأكولات للشباب فى بورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلغاء شرط "عدم الحصول على وحدة سكنية" فى تقديم الشباب لمشروع عربات المأكولات والمشروبات بمشروع 7/3، لتكون الأولوية لغير الحاصلين على وحدة سكنية.

وانطلق قبل أيام مشروع 7/3 والذى يتضمن طرح 100 عربة للشباب، وذلك لتوفير 400 فرصة عمل .

الشروط

:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل بحد أدنى متوسط.

- ألا يكون المتقدم لديه سجل تجارى.

- ألا يكون قد حصل على وظيفة.

- أن يكون من مواليد بورسعيد .

- ألا يتعدى عمر المتقدم 35 عاماً .

- أن يكون المتقدمون من الشباب قد أدوا الخدمة العسكرية (قدوة حسنة على الأقل).

- أن يكون المتقدمات من الفتيات قد حصلن على الخدمة العامة.

المستندات التى يجب أن يتقدم بها الشباب هى:



1. صورة البطاقة

2.صورة شهادة الميلاد

3. صورة المؤهل الجامعى والحصول على شهادة الخدمة العسكرية للشباب وصورة من الخدمة العامة للفتيات .

4. أن يتم تقديم فيش جنائى.

5.ان التقديم سيكون من خلال الرابط الآتى