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تعرف على خطة الشرطة لتأمين المدارس والجامعات.. أبرزها دوريات أمنية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:46 ص
تعرف على خطة الشرطة لتأمين المدارس والجامعات.. أبرزها دوريات أمنية تأمين المدارس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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استعدت أجهزة وزارة الداخلية، بخطط أمنية شاملة، تستهدف تأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام المدارس والجامعات والشوارع المؤدية إليها.
 
وتستهدف الخطة الأمنية، عمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيط المدارس والجامعات، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الطلاب، للوصول إلى المدارس والجامعات بسهولة ويسر، فضلاً عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام.
 
وقاد مديرو الأمن بمختلف مديريات الأمن، عدة جولات تفقدوا خلالها الخدمات الأمنية المتواجدة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات، لتذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية، وبث روح الطمأنينة فى نفوسهم.
 
جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية فى بذل كافة الجهود الأمنية، لتوفير المناخ الآمن للطلبة، وللقائمين على العملية التعليمية، وبث روح الطمأنينة فى نفوسهم بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وذلك من خلال تعزيز التواجد الأمنى والمرورى بالمحاور والميادين الهامة والطرق المؤدية إلى المدارس والجامعات، وتكثيف دوريات المرور على القوات المكلفة بعملية التأمين.
 
 

تامين المدراس

موسم المدارس

بدء المدارس

الشرطة تحمي المدارس

تأمين مدارس

العام الدراسى

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