تعرف على البوابة الإلكترونية المقرر طرح الأراضى الصناعية عليها

كتب – إسلام سعيد

بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، طرح 6 ملايين متر مربع أراضى قريبًا عبر البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية، فما هي البوابة الإلكترونية لتخصيص الأراضى، وكيف تتم إتاحة المساحات عليها وطريقة الحجز.

تعتزم الحكومة الانتهاء من تدشين ما يسمى بنك الأراضي، وهى أول بوابة إلكترونية لحجز الأراضى المخصصة للاستثمار فى مصر، بهدف التسهيل على المستثمرين المحليين والأجانب.

وتعد البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية، هى أول خريطة إلكترونية "بوابة إلكترونية حكومية" يتم من خلالها حجز الأراضى الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، ويمكن للمستثمر المحلى والأجنبى التقدم لحجز الأراضى عبر هذه البوابة.

فكرة البوابة عبارة عن رصيد أراضٍ متاح عبر عدة جهات، منها رصيد لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وجزء آخر لدى المحافظات، وجزء لدى هيئة التنمية الصناعية، وجزء لدى وزارة الصناعة، وهى جملة الأراضى التى تعتمد عليها للطرح للمستثمرين، وتهدف لتجميع هذه القطع من الأراضى على خريطة إلكترونية واحدة تسمى بنك الأراضى.

وسيكون لهيئة التنمية الصناعية الدور التنسيقى فى تجميع قطع الأراضى الشاغرة، وأراضى الطروحات ووضعها على موقع بنك الأراضى.

وقامت هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى بتدشين موقع بنك الأراضى، لأنه طبقًا لضوابط طرح وتخصيص الأراضى الصادرة عن رئاسة الوزراء، فإنه يتعين تدشين البوابة الحكومية للأراضى، لتكون خريطة حكومية لا تخص هيئة التنمية الصناعية، أو أى جهة أخرى.