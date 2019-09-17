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تشغيل كوبرى ونفق مشاة المعلمين بأسيوط لربط مواقف شرق وغرب السكة الحديد (صور)

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:00 م
تشغيل كوبرى ونفق مشاة المعلمين بأسيوط لربط مواقف شرق وغرب السكة الحديد (صور) بدء العمل بكوبرى ونفق مشاة المعلمين
أسيوط - ضحا صالح

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تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، بدء الأعمال التنفيذية بكوبرى ونفق المشاة الجارى إنشاؤه لربط موقف سيارات المعلمين الجديد بموقف سيارات مراكز جنوب المحافظة بنزلة عبداللاه.

كما تفقد المحافظ، مجمع مواقف المعلمين الجديد والخاص بالأقاليم والذى تم إنشاؤه على الطريق الدائرى بجوار مدينة المعلمين وتم تخصيصه لسيارات الأجرة للمحافظات وأتوبيسات السوبر جيت الخاصة بشركات نقل الركاب بين المحافظات وذلك بعد نقلها من داخل المدينة لحل مشكلة الاختناقات المرورية وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير جميع مواقف السيارات على مستوى جميع المراكز لتظهر بالشكل الحضارى اللائق بالمواطنين وتناسب متطلباتهم واحتياجاتهم وتساهم فى تحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام .

واستمع المحافظ – خلال الجولة التفقدية - إلى شرح من المهندسين المشرفين على المشروع عن مراحل العمل بالنفق وكوبرى المشاة الذى يجرى إنشاؤه تسهيلا للمواطنين فى الانتقال بين مواقف شرق وغرب السكة الحديد.

وأكد "نور الدين" أن إنشاء نفق المشاة والكوبرى يأتى ضمن خطة شاملة لتطوير وإعادة هيكلة المواقف ونقل جميع مواقف السرفيس خارج الكتلة السكنية لتخفيف الزحام عن المدينة ومنع الاختناقات المرورية والعشوائية وترفيق جميع المواقف بجميع الخدمات اللازمة وتقسيمها وفقًا لخطوط السير لتستوعب جميع سيارات نقل الركاب وتنظيمها لتناسب متطلبات واحتياجات المواطنين فى استخدام وسائل مواصلات بشكل حضارى يليق بأسيوط كعاصمة للصعيد، لافتًا إلى أن مدينة أسيوط بها 3 مواقف رئيسية وهى موقف نزلة عبداللاه الذى يخدم قرى ومراكز جنوب المحافظة وموقف الأزهر لخدمة القرى والمراكز الشمالية وموقف المعلمين الجديد لخدمة المحافظات كما تم تخصيص خطوط سير جديدة لسيارات سيرفيس تعمل على مدار 24 ساعة لتسهيل الوصول إلى هذه المواقف وربطها ببعضها البعض لتصبح مواقف السرفيس بالمحافظة أكثر تنظيمًا .

 

محافظ أسيوط يتفقد بدء العمل بكوبرى ونفق مشاة المعلمين (1)
محافظ أسيوط يتفقد بدء العمل بكوبرى ونفق مشاة المعلمين 

 

محافظ أسيوط يتفقد بدء العمل بكوبرى ونفق مشاة المعلمين (2)
محافظ أسيوط يتفقد بدء العمل بكوبرى ونفق مشاة المعلمين

 

محافظ أسيوط يتفقد بدء العمل بكوبرى ونفق مشاة المعلمين (3)
محافظ أسيوط يتفقد بدء العمل بكوبرى ونفق مشاة المعلمين 

 

محافظ أسيوط يتفقد بدء العمل بكوبرى ونفق مشاة المعلمين (4)
محافظ أسيوط يتفقد بدء العمل بكوبرى ونفق مشاة المعلمين

 

محافظ أسيوط يتفقد بدء العمل بكوبرى ونفق مشاة المعلمين (5)
محافظ أسيوط يتفقد بدء العمل بكوبرى ونفق مشاة المعلمين 

 

محافظ أسيوط يتفقد بدء العمل بكوبرى ونفق مشاة المعلمين (6)
محافظ أسيوط يتفقد بدء العمل بكوبرى ونفق مشاة المعلمين 

 

محافظ أسيوط يتفقد بدء العمل بكوبرى ونفق مشاة المعلمين (7)
محافظ أسيوط يتفقد بدء العمل بكوبرى ونفق مشاة المعلمين

 


محافظ اسيوط

نفق مشاة المعلمين

السكة الحديد

اخبار اسيوط

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