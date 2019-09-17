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على 4 سنوات..

تسوية مديونيات بـ6 مليارات جنيه لمصانع السيراميك مع شركة الغازات وجدولتها

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:56 م
تسوية مديونيات بـ6 مليارات جنيه لمصانع السيراميك مع شركة الغازات وجدولتها شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات
كتب – إسلام سعيد

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كشف شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن 33 مصنع سيراميك توصلت لتسوية مع الشركة المصرية القابضة للغازات، لسداد مديونية المصانع والبالغة 6 مليارات جنيه، وهى ضمن متأخرات سداد أسعار الغاز للمصانع.

وقال عفيفى لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة جادة جدا لتنمية الصناعة الوطنية، وجرى خلال الفترة الأخيرة لقاءات عدة مع قيادات الشركة القابضة للغازات برئاسة وسيم وهدان، وتوصلنا إلى توافق بشأن سداد المديونيات القديمة وجدولتها على 4 سنوات.

وبشأن مدد السداد، كشف رئيس شعبة السيراميك، أن سيتم سداد الـ 6 مليارات جنيه على 4 سنوات، على أن تقوم كل شركة عليها مديونية بسداد 5 % مقدم المديونية، على أن يتم فرض 7 % فائدة سنوية على كل شركة.

وأعلن رئيس شعبة السيراميك، أنه بدءًا من مطلع أكتوبر الجارى ستقوم مصانع السيراميك ببدء السداد، مشيرا إلى أن هناك مجهود كبير من قبل المهندسة منى خضير نائب رئيس الشركة القابضة للغاز للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وأشار عفيفى، إلى أهمية أن يتم مراجعة أسعار الغاز لمصانع السيراميك والمحاسبة بالسعر العالمى عند 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولار التى يتم محاسبة مصانع السيراميك عليها حاليا، حتى لا تتفاقم المديونيات مرة أخرى.

وقال شريف عفيفى إن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ارتفع من 18 جنيها إلى 126 جنيها، مشيرا إلى أن استمرار انخفاض الطلب الخارجى وزيادة التكاليف الإنتاجية تعتبر عوائق أمام صناعة السيراميك.


مصانع السيراميك

شركات الغاز

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اليوم السابع بلاس

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