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تسليم 6 عقود تقنين أراضى وتوصيل الغاز لمدن الحامول والرياض وسيدى سالم

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:46 ص
تسليم 6 عقود تقنين أراضى وتوصيل الغاز لمدن الحامول والرياض وسيدى سالم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أنه سلم 6 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء إجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقى من سعر ربط هذه القطع، لافتاً أن هذا يعد انجاز كبير،ليصل عقود التقنين إلى 242عقد تقنين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، جارى توصيل خدمة الغاز الطبيعى للمنازل بمدن الحامول والرياض وسيدى سالم المدن، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تقديم التسهيلات الممكنة فى سداد تكاليف توصيل الخدمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف المحافظ، أن البرنامج الزمنى للمراحل المقترحة، والذى يضم المرحلة الأولى، الحامول، والجرايدة، بطول 17 كم، والمرحلة الثانية، تضم كفرالشيخ، والرياض، بطول 16 كم، والمرحلة الثالثة تضم الرياض، وسيدى سالم، بطول 19كم والمرحلة الرابعة تضم بيلا، والحامول بطول 21 كم.

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

غاز طبيعى

وضع تقين الاراضى

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