ترودو: كندا تعمل مع حلفائها لطمأنتهم بعد اعتقال مسؤول استخباراتى بارز

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قال رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، إن كندا تعمل مع حلفائها وتطمئنهم بعد اعتقال مسؤول كبير فى وحدة استخبارات الشرطة الكندية بتهمة تسريب أسرار.

وقال تروجو، للصحفيين أثناء توقف حملته فى سان جون فى مقاطعة نيوفاوند لاند أند لابرادور "نحن على اتصال مباشر مع حلفائنا بشأن الأمن... ونحن نعمل معهم أيضا لطمأنتهم، لكننا نريد أن نتأكد من أن الجميع يفهمون أننا نتعامل مع هذا الوضع على محمل الجد".

وواجه كاميرون أورتيز، المدير العام لوحدة الاستخبارات التابعة لقوة الشرطة الوطنية، اتهامات يوم الجمعة الماضى بموجب قانون المعلومات الأمنية لعام 2012 المستخدم لمحاكمة الجواسيس.

كانت معلومات حصلت عليها هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" تفيد بأن المعلومات السرية التي كان الجاسوس المشتبه به في الشرطة الفدرالية الكندية كاميرون أورتيس يستعد لمشاركتها مع كيان أجنبي أو منظمة إرهابية هي حيوية للأمن القومي الكندي، لدرجة دفعت بوكالة الاستخبارات الكندية للقول إن سوء استخدامها يضرب سيادة كندا وأمنها في الصميم.

وكان من شأن المعلومات التي سرقها أورتيس أن تتسبب، في حال الكشف عنها، بأضرار كبيرة لكندا وحلفائها وفق كلا من مركز أمن الاتصالات ووكالة الاستخبارات الكندية.