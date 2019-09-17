ترامب: سنكشف أدلة تؤكد مصدر الهجمات على منشآت النفط السعودية

واشنطن (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ستكشف فى وقت لاحق أدلة تؤكد مصدر الهجمات على المنشآت النفطية بالمملكة العربية السعودية.

وأكد ترامب - فى مستهل مباحثات بالبيت الأبيض مع ولى عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية ـ أن المؤشرات الأولية تثبت تورط إيران، مشددا على عدم رغبته فى الدخول فى نزاع عسكرى مع هذا البلد، لأن الخيارات الدبلوماسية لم تستنفذ بعد.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، سيزور الرياض قريبا بهدف التشاور حول الخطوات اللاحقة بشأن الهجمات الأخيرة بالمملكة.

من جهته، أكد ولى عهد البحرين ضرورة التركيز - بشكل رئيسى - على تعميق علاقات الأمن والتجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية.