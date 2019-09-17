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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات لليوم الثالث

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:59 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات لليوم الثالث البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 738.709 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 266.6 مليون ورقة مالية بقيمة 960.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.17% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.51%، والعرب على 7.32% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.58%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 94.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه، 45.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 14752 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 2109 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 17849 نقطة، نزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 5474 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 542 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 1443 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.95% ليغلق عند عند مستوى 460 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 19 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 127 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.
 

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