تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% خاسرة 26.09 نقطة، لتصل إلى مستوى 10474.78 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 102.8 مليون سهم بقيمة 126.6 مليون ريال قطرى عبر 4136 صفقة، وارتفعت 16 سهما، وانخفض 22 سهما ، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.86%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.87%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.76%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.74%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%.