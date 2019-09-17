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تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:00 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.39% خاسرة 40.75 نقطة، لتغلق عند مستوى 10470.83 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 168.8 مليون سهم بقيمة 290.7 مليون ريال قطرى عبر 8607 صفقة، وارتفعت 16 سهما، وانخفض 27 سهما، واستقرت 3 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.39%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.29%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.32%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.22%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.71%.
 

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