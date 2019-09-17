تراجع بورصة دبى بنسبة 1% بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم إعمار

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.99% خاسراً 28.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2849.67 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 110.9 مليون سهم محققة ما قيمته 259.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1957 صفقة لـ32 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 22 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.17%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.02%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.33%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.56%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.15%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.76%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.04%.