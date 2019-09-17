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تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:58 م
تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.68% خاسراً 10.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1513.93 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.8 مليون سهم بقيمة 348 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 43.84% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.06% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.12%.
 

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