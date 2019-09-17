تراجع الأسهم الأوروبية مع هبوط شركات النفط وزالاندو الألمانية

رويترز

نزلت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، بفعل هبوط سهم زالاندو الألمانية فى حين تخلت أسهم شركات الطاقة عن جزء من مكاسبها مع تراجع طفيف لأسعار النفط الذى ارتفع عقب هجمات على منشأتى نفط فى السعودية.

وهوى سهم زالاندو للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت ثمانية بالمئة، ودفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى للهبوط بعد طرح أكبر مساهم فيها كينيفيك أسهم للبيع.

وخسر المؤشر الأوروبى 0.2%، بينما فقد مؤشر قطاع التجزئة 0.7%.

وتراجعت أسهم النفط والغاز عقب مكاسب أمس إذ هبطت أسعار الخام بعدما ألمحت الولايات المتحدة لاحتمال السحب من احتياطيات الخام.