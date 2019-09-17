تدريبات عسكرية روسية باستخدام منظومات صواريخ الدفاع الجوى

موسكو (أ ش أ)

نفذت منظومات صواريخ الدفاع الجوى الروسى، فى إطار مشروع استراتيجى تحت عنوان "سينتر - 2019"، بنجاح تدريبات تحاكى تدمير أهداف فى طبقة "ستراتوسفير" (ثانى طبقات الغلاف الجوى فى الاتجاه إلى الأعلى).

وقال قائد قوات الدفاع الصاروخى والجوى للقوات الجوية والفضائية الروسية يورى جريخوف اليوم الثلاثاء: "فى إطار تنفيذ مشروع مراكز قيادة استراتيجى تحت عنوان "سينتر - 2019"، قامت قوات الدفاع الجوى التابعة للمنطقة العسكرية المركزية فى ميدان تدريب "أشولوك" بصد ضربة للعدو الجوى المحتمل".

وأضاف: "لقد تم تنفيذ هذه المهمة بنجاح وتدمير أهداف على ارتفاع 35 كم"، مشيرا إلى أن هذا يعد مستوى عال من الكفاءة القتالية.

وأوضح المسئول العسكرى الروسى أن صواريخ الدفاع الجوي"إس-400" و"إس-300 بي.إم" و"إس – 300 بي.إس" شاركت مع أكثر من 500 عسكرى و150 قطعة من المعدات العسكرية فى هذه التدريبات.

وتابع قائلًا: "إن منظومات الدفاع الجوى الروسية تصدت خلال التدريبات لأهداف محتملة، منها طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وصواريخ مجنحة والطيران التكتيكى التعبوي".

يُذكر أن مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى "سينتر - 2019" يجرى فى الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجارى فى ستة ميادين تدريب تابعة للقوات المشتركة وميدانى تدريب تابعين للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى ومياه بحر قزوين.