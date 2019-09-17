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تداول 340 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال شهر أغسطس الماضى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:12 م
تداول 340 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال شهر أغسطس الماضى ميناء البحر الأحمر
السويس - السيد فلاح

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 340 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر أغسطس الماضى، حيث سجلت الواردات 198 ألف طن بينما سجلت الصادرات 142 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 290 ألف طن بضائع بكمية وارد 174 ألف طن وصادر 116 ألف طن.

 كما شهد ميناء نويبع تداول 29 ألف طن بضائع بكمية وارد 9 آلاف طن و صادر 20 ألف طن فيما شهد ميناء السويس تداول 12 ألف طن بضائع بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 6 آلاف طن واستقبل ميناء الزيتيات وصول 24 ألف طن بروبلين.

وأشارت موانئ البحر الأحمر، عن تداول 387 شاحنة بضائع و330 سيارة، حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون أكسبريس وعلى متنهم 158 شاحنة و32 سيارة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون أكسبريس وعلى متنهم 126 شاحنة و42 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين أيلة وسينا وعلى متنهم 25 شاحنة و2 سيارة، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينتين أيلة وسينا وعلى متنهم 78 شاحنة و4 سيارة بينما تغادر ميناء بورتوفيق السفينة BANI YAS وعلى متنها 250 سيارة متجهة إلى جدة.

 

 


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