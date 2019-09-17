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تخريج الدفعة السادسة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:40 م
تخريج الدفعة السادسة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية حفل تخريج الدفعة السادسة بكلية محمد بن راشد
محمد عبد المجيد

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شهد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبى للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، صباح اليوم، حفل تخريج الدفعة السادسة من برامج الماجستير 2019 بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وذلك فى مركز دبى التجارى العالمى.
 
و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، أكد رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية حميد محمد القطامى، فى كلمته الافتتاحية خلال الحفل، أن وصول الكلية إلى مصاف الكليات العالمية العريقة فى وقت قياسى ما هو إلا نتاج فكرة مستلهمة من رؤى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وما هو إلا اقتباس واقعى من تجاربه الناجحة فى العلوم الإدارية، وفنون القيادة، التى أراد أن تكون هى أساس بناء قادة المستقبل.
 
وأضاف القطامى، أن الكلية أصبحت صرحاً علمياً وتطبيقياً عالمياً، لهندسة وإعداد صناع القرار والمخططين وقيادات العمل المؤسسى، فضلاً عن كونها مصدراً مهماً لبحوث ودراسات التنمية البشرية، ومصدراً أساسياً للمعرفة، وساحة رحبة لتشكيل المبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة، المقبلين على الكلية من داخل الدولة وخارجها، وتتوجه الكلية لتخصيص برامج نوعية لمنح درجة الدكتوراه فى ضوء حجم الطلب المتنامى على برامج الدراسات العليا، لتكون الكلية هى المركز العلمى والتعليمى والبحثى المتكامل فى المنطقة.
 
وتم خلال الحفل، عرض فيلم قصير يختزل قصة نجاح الخريج محمد الغفلى من أصحاب الهمم، ثم ألقى الخريج سامى الريامى كلمة الخرجين، أكد من خلالها على تفرد تجربة الدراسة فى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مشيراً إلى أن الطلبة الخريجين هم بالفعل رواد فى مؤسساتهم ويحملون على عاتقهم مسؤوليات عدة، ولكنهم جاءوا إلى الكلية من أجل نهل المزيد من العلم والتطور واستخدام تلك العلوم التى استقوها من الكلية فى خدمة الوطن والمجتمع، مضيفاً أن الخريجين ينشدون المستقبل والتسلح بالعلم من أجل مواجهة تحدياته وخلق فرص جديدة تعزز من تنافسية الدولة وتحقيق ريادتها فى كل المجالات.
 
ثم قام الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يرافقه حميد محمد القطامى، والدكتور على بن سباع المرى الرئيس التنفيذى لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بتكريم الخريجين والبالغ عددهم 83 طالباً وطالبة فى البرامج الماجستير التنفيذى فى الإدارة العامة  (EMPA)، والماجستير فى الإدارة العامة (MPA)، وماجستير السياسات العامة (MPP)، والماجستير فى إدارة الابتكار (MIM).
 
وأثنى على اجتهاد الخريجين خلال مسيرتهم الأكاديمية والعلمية، وتمنى لهم المزيد من التقدم والعطاء ومواصلة الإبداع والابتكار خلال مسيرتهم المهنية وخدمة وطنهم بكل كفاءة واقتدار.
 
وأشاد، بالجهود التى تبذلها الصروح العلمية فى الدولة بشكل عام، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على وجه الخصوص، من خلال تخريج كوادر متميزة من الطلبة المتسلحين بالعلم، لمواجهة التحديات واستشراف المستقبل وبهدف تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم فى ميادين العمل.
 
وفى الختام، قام الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بالتقاط صورة جماعية مع الخريجين ومجلس الأمناء وهيئة تدريس كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
 

الامارات

كليه محمد بن راشد

طيران الامارات

حاكم دبى

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