سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

تحصين 230 ألف رأس أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات خلال أسبوع

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:46 ص
تحصين 230 ألف رأس أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات خلال أسبوع تحصين أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات خلال أسبوع
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة والأمراض.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ، أنه تم تحصين 230 و255 ألف رأس أغنام وماعز على مستوى محافظات الجمهورية، منها تحصين 27 ألف و824 رأس أغنام، فضلاً عن تحصين 4 الاف و499 رأس ماعز، بإجمالى 32 ألف و323 رأس أمس فقط.

وأوضح التقرير، أنه قد تم تحصين 170 ألف و166 رأس أغنام، وتحصين 27 ألف و766 رأس ماعز فيما قبل ذلك، و ياتى هذا فى إطار المبادرة العالمية إلى تدعو لها منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو) و منظمة الصحة الحيوانية للقضاء على المرض بحلول عام 2030.


تحصين الأغنام

الخدمات البيطرية

تحصين ماعز

الأمراض الوبائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو.. وتغريم المتأخرين

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو.. وتغريم المتأخرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة