تحرير 1325 مخالفة مرورية وفحص 41 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية محمود شاكر و محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة، مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1325مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 18 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزراع دائرة مركز السادات، وفحـص 41 شخصا، كما تم فحص 15شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 19 شخصا، حيث تبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

من ناحية أخرى، شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.

تأتى الحملة تحت برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية،والمقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

أسفرت الحملة عن تحرير 35 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، شملت 15 محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، 18 محضرا لأصحاب المستودعات، 12 محضرا لأصحاب المحلات بمحافظة المنوفية.