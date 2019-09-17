تحرير 104 مخالفات تموينية فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.

وأسفرت الحملة عن تحرير 104 قضايا تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، و46 محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، و31 محضرا لأصحاب المستودعات، و28 محضرا لأصحاب المحلات بمحافظة المنوفية.

جاءت الحملة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، والمقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالمنوفية، استمرار الحملات المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والسلع المجهولة المصدر.