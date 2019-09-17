تجربة محاكاة لمكافحة الحريق والإخلاء الآمن بكلية الطب بجامعة المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

نفذت كلية الطب بجامعة المنصورة، بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، تجربة محاكاة لمكافحة الحريق والإخلاء الآمن في أحد مباني الكلية، بهدف تدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على الآلية الصحيحة ،للتعامل حال حدوث طارئ، وتطبيق ذلك عمليا.

قام بتنفيذ التجربة فريق من إدارة الحماية المدنية بالدقهلية ،برئاسة العقيد أحمد عوض رئيس قسم الإطفاء، والرائد محمد أبو العنين، والنقيب أحمد صبرى.

وأشار العقيد أحمد عوض، إلى أن تجربة المحاكاة لعملية إخماد حريق، قد بدأت رإجراء اتصال من إدارة الكلية بنشوب حريق، تبعه تنفيذ إجراءات مكافحة الحريق من خلال الدفع بسيارتي إطفاء، وتم تنفيذ التجربة بنجاح.

وأوضح ،أن التنفيذ سبقته عدة تدريبات مستمرة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ،على كيفية مواجهة الحرائق واتباع التعليمات أثناء حدوث الحرائق، وطرق طلب النجدة وكيفية التواصل مع فرق الطوارئ.

وأشارت الدكتورة نسرين صلاح عمر، إلى أن التجربة تهدف إلي إجراء محاكاة حقيقية لمكافحة الحرائق، وإخلاء الأفراد في حالات الطورائ بعد تدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك في إطار رفع درجة استعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالكلية لمواجهة الطوارئ المحتملة، من خلال رفع الوعي لديهم، وكيفية مواجهة الموقف بهدوء، ومنع التدافع والحفاظ على الأرواح والمنشآت التعليمية، طبقًا لخطة الإخلاء المُعدَّة سلفًا من قبل الكلية.

تم تنفيذ التجربة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود محمد المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر، القائم بعمل عميد الكلية، والعميد أحمد عبد الفتاح مهدي، مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية.