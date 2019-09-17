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تجديد حبس متهم 15 يوما لاتهامه بالاشتراك في إحياء رابطة الوايت نايتس

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:37 م
تجديد حبس متهم 15 يوما لاتهامه بالاشتراك في إحياء رابطة الوايت نايتس أولتراس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "مصطفي. د" عضو ألتراس زملكاوي، 15 يوما علي خلفية التحقيقات  في اتهامه بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الزمالك والمعروفة ب "الوايت نايتس". 

وأجرت الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، تحرياتها حول عدد من المتهمين من مشجعي نادي الزمالك أعضاء ألتراس زملكاوي، في قضية اتهامهم بإعادة إحياء رابطة "وايت نايتس"، والتي ذكرت أنهم اشتركوا مع آخرين في محاولة إعادة إحياء تنظيم مخالف للقانون، تحت مسمي "الوايت نايتس" يهدف لإثارة الشغب في الأندية الرياضية.

ووجهت النيابة في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين ارتكاب جرائم المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، والانضمام إلي هذه الجماعة، وقررت حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية. 

 


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