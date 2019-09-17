تجديد حبس سيدتين تم ضبطهما أثناء بيعهما مجوهرات مسروقة فى الجمالية

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الجمالية ، حبس سيدتين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليهم وبحوزتهما مشغولات ذهبية من متحصلات وقائع سرقة أثناء عرضهما للبيع بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً بورود معلومات وتحريات من قسم شرطة الجمالية، بقيام ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة القسم، وبحوزتها (80 خاتم ذهب صينى – 96 دلاية ذهب صينى – 11 غويشة ذهب صينى)، واعترفت بسرقتها من داخل محلات الذهب الصينى بدائرة القسم بأسلوب المغافلة.

كما تم عقب تقنين الإجراءات ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة عابدين) أثناء قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بمنطقة الصاغة بدائرة القسم وبحوزتها (7 خاتم ذهب – 2 أسورة ذهب – سلسلة ذهب كبيرة الحجم)، واعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات تعمل طرفها بمحافظ الجيزة، حال قيامها بمباشرة عملها داخل المنزل، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.