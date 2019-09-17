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تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه بسبب طرده من المنزل فى مدينة نصر

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:45 م
تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه بسبب طرده من المنزل فى مدينة نصر جثة -أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه 15 يوما على ذمة التحقيق.
 
وأدلى العامل المتهم بقتل شقيقه فى مدينة نصر باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث ، مؤكدا أن والده يمتلك عقارا بمنطقة عزبة الهجانة، وأعطى له شقة ليتزوج فيها، ونظرا لوجود خلافات بينهما طرده من الشقة ، ويوم الحادث، توجه الى المنزل لمعاتبة والده إلا أن شقيقه اعتدى عليه بالضرب، فطعنه بالسكين، ولكنه لم يقصد قتله. 
 
تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا، بمقتل عامل على يد شقيقه بمنطقة عزبة الهجانة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات أن المتهم كان يقيم فى منزل والده ونظرا لوجود خلافات طرده والده من المنزل ، وفى يوم الحادث ذهب المتهم إلى والده وحدثت مشاجرة بينه وبين شقيقه الذى كان يدافع عن والده، قام على إثرها المتهم بطعن شقيقه بسكين مما أدى مقتله .

مدينة نصر

عامل يقتل شقيقه فى مدينة نصر

قسم مدينة نصر

نيابة مدينة نصر

جنح مدينة نصر

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