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تجارب أولية على استخدام "الهيدرو- جيل" لإصلاح أنسجة القلب

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:00 م
تجارب أولية على استخدام "الهيدرو- جيل" لإصلاح أنسجة القلب
أ ش أ/

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إجريت  إحدى الشركات التابعة لجامعة كاليفورنيا فى سان دييجو المراحل الأولي من التجارب السريرية والتى تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على عقار"هيدرو- جيل" القابل للحقن بهدف إصلاح التلف الموجود بأنسجة القلب واستعادة وظيفته لدى المرضى بالقصور الذين عانوا من قبل بنوبة قلبية.

تعد التجربة هى الأولى من نوعها لاختبار "هيدرو – جيل" المصممة لإصلاح أنسجة القلب، كما تعد أول من يقوم باختبار هيدرو - جيل مصنوع من هياكل طبيعية لأنسجة عضلة القلب، والمعروفة أيضًا باسم المصفوفة خارج الخلية، أو ECM.

وأظهرت التجربة أن الهيدرو - جيل، يمكن حقنه بأمان عن طريق القسطرة فى المرضى الذين عانوا من نوبة قلبية فى الشهرين إلى 36 شهرًا الماضية.

وتشير الإحصاءات إلى أن هناك مايقدر بنحو 785000 حالة نوبة قلبية جديدة فى الولايات المتحدة كل عام، مع عدم وجود علاج ثابت لإصلاح الأضرار الناجمة عن أنسجة القلب، وبعد حدوث النوبة القلبية، تتطور الأنسجة إلى ندبات، مما يقلل من وظائف العضلات ويؤدى إلى فشل القلب.

 


الهيدرو جيل

الهيدرو جيل لإصلاح القلب

إصلاح القلب

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