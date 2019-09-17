تاجرة الكيف تعترف بنقل الحشيش من العجوزة لترويجه فى أرض اللواء

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت ربة منزل عقب القبض عليها، لاتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة بالعجوزة، عن عاطل تتحصل منه على المواد المخدرة لبيعها لعملائها ، مؤكدة أنها كانت تتحرك بحرية لأنها غير مسجلة جنائية لدى رجال المباحث ، مؤكدة أنها كانت تستعد لترويج 6 طرب حشيش تم ضبطهم معها على عملائها بمنطقة أرض اللواء.

تم ضبط المتهمة، بعد ورود معلومات للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، عن اتجار ربة منزل بالمواد المخدرة، وبالحصول على إذن من النيابة تم القبض عليها، وبحوزتها 6 طرب من مخدر الحشيش، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي،واعترفت المتهمة أنها كانت تستعد لترويج المضبوطات على عملائها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.