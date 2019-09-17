سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بى.كيه.إن البولندية تقول إن إمدادات النفط لمصافيها متوفرة رغم هجمات السعودية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:26 م
بى.كيه.إن البولندية تقول إن إمدادات النفط لمصافيها متوفرة رغم هجمات السعودية نفط - ارشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شركة التكرير البولندية بي.كيه.كيه أورلين إن إمدادات مصافيها من النفط مؤمنة رغم الهجوم على منشأتي نفط في السعودية بفضل تنويع مصادرها مضيفة أنها لا تتوقع ارتفاع أسعار الوقود في بولندا في الأجل القريب.

وبدأت الشركة التابعة للدولة تنويع مشترياتها في السنوات القليلة الماضية بهدف الحد من الاعتماد على الإمدادات الروسية.

وأبرمت الشركة عقدا طويل الأجل مع أرامكو السعودية لتسليم 300 ألف طن من الخام شهريا.

وكان من المفترض أن تتسلم ما يصل إلى 800 ألف طن من الخام من شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية من خلال ست شحنات فورية في الفترة من مايو إلى أكتوبر.

وذكر المكتب الصحفي للشركة في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز "نحن على اتصال مستمر مع أرامكو السعودية الإمدادات لمصافي مجموعة أورلين مؤمنة"، مشيرا إلى أن المجموعة تحصل على النفط من مصادر مختلفة.


أرامكو السعودية

النفط

النفط العالمى

رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة