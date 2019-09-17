بى.كيه.إن البولندية تقول إن إمدادات النفط لمصافيها متوفرة رغم هجمات السعودية

رويترز

قالت شركة التكرير البولندية بي.كيه.كيه أورلين إن إمدادات مصافيها من النفط مؤمنة رغم الهجوم على منشأتي نفط في السعودية بفضل تنويع مصادرها مضيفة أنها لا تتوقع ارتفاع أسعار الوقود في بولندا في الأجل القريب.

وبدأت الشركة التابعة للدولة تنويع مشترياتها في السنوات القليلة الماضية بهدف الحد من الاعتماد على الإمدادات الروسية.

وأبرمت الشركة عقدا طويل الأجل مع أرامكو السعودية لتسليم 300 ألف طن من الخام شهريا.

وكان من المفترض أن تتسلم ما يصل إلى 800 ألف طن من الخام من شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية من خلال ست شحنات فورية في الفترة من مايو إلى أكتوبر.

وذكر المكتب الصحفي للشركة في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز "نحن على اتصال مستمر مع أرامكو السعودية الإمدادات لمصافي مجموعة أورلين مؤمنة"، مشيرا إلى أن المجموعة تحصل على النفط من مصادر مختلفة.