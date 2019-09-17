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بعثة الاتحاد الأوروبى تشيد بسير العملية الانتخابية فى تونس

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:17 م
بعثة الاتحاد الأوروبى تشيد بسير العملية الانتخابية فى تونس الانتخابات التونسية
أ ش أ

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 أشاد رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات التونسية فابيو ماسيمو كاستلدو، بسير العملية الانتخابية خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة، مشيرا إلى أنها دارت في أجواء هادئة.
 
وقال كاستالدو - خلال مؤتمر صحفي نظمته البعثة الأوروبية اليوم الثلاثاء - "إن هيئة الانتخابات تمكنت من الاستعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي رغم ضيق الوقت"، مضيفا أن البعثة لاحظت أن عمليات التصويت وفرز الأصوات تمت في كنف الشفافية واحترام القانون في أغلب مكاتب الاقتراع في 24 ولاية، كما تعتبر أن الحملة جرت في أجواء تعددية وفي إطار احترام الحريات الأساسية.
 
وثمن كاستالدو مبادرة تنظيم مناظرات تلفزيونية لأول مرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، منوها إلى أن وسائل الإعلام غير المرخص لها لم تحترم القانون الذي يمنعها من القيام بحملات انتخابية.
 
يشار إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات أُوفدت إلى تونس بناء على دعوة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتضم هذه البعثة 100 ملاحظ من 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ملاحظين من كندا والنرويج وسويسرا، موزعين على الولايات التونسية. 
 

تونس

البعثة الأوروبية

الانتخابات التونسية

الاتحاد الأوروبي

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