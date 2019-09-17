بدء حصر وتسجيل المواطنين استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى فى 5 محافظات

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد محى القاصد مساعد الوزير لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، وعددا من قيادات الوزارة، والتأمين الصحى الشامل، ووكلاء وزارة الصحة بمحافظات المرحلة الأولى وهم: "الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان".

وأوضح بيان أنه سيتم الانتهاء من أوامر الإسناد الإنشائية لوحدات ومستشفيات محافظتى السويس وأسوان، بحيث تطبق جميع المعايير الأساسية لهيئة الاعتماد والرقابة كما تم تطبيقه ببورسعيد.

وأشار البيان إلى أنه سوف يتم حصر وتسجيل المواطنيين وفتح ملفات طب الأسرة وإجراء الإحالات الورقية بباقى محافظات المرحلة الأولى كخطوة مبدأية لتطبيق المنظومة الجديدة، وذلك خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضح البيان أن مصر دخلت عصر جديد فى تقديم الخدمة الصحية، بعد تطبيق وتنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة، بالإضافة إلي النهوض بمستقبل التعليم الطبى، حيث سيتم تطبيق الزمالة المصرية على جميع أطباء وزارة الصحة.

ولفت البيان إلى الحصول على موافقة اعتماد الزمالة المصرية والمناهج الدراسية من الكلية الملكية ببريطانيا، كما أن جميع الدارسين بالزمالة سوف يقضون من عام إلى عامين ببريطانيا، موضحا أنه سيتم التنسيق فى ذلك الشأن أيضًا مع كلية هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف الارتقاء بمستوى الأطباء والزمالة المصرية، بالإضافة إلى تغيير المنظومة الصحية بالكامل وفقًا للمعايير الدولية، وتحقيق الجدارة الطبية بما يليق بوزارة الصحة المصرية، طبقا لتوجيه القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وخلال الاجتماع دعتوزارة الصحة وكلاء وزارة الصحة بمحافظات المرحلة الأولى إلى العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد لتغيير منظومة الرعاية الصحية في مصر إلي الأفضل، كما دعتهم إلي الاقتداء بتجربة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد والوقوف على مراحل تطبيقها من حيث دورة تسجيل المريض وإدراجه بالمنظومة، وما تمت مواجهته من تحديات أثناء عملية التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للاستفادة منها أثناء نقل التجربة، وتلافى التحديات لتطبيقها بالمحافظات.