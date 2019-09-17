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بالأسماء.. الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة بعد اعتماد التظلمات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:43 م
بالأسماء.. الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة بعد اعتماد التظلمات المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى
كتبت هدى أبو بكر

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ينشر "اليوم السابع" بالأسماء تفاصيل الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام الجديد 2019 - 2020، وذلك بعد اعتماد التظلمات المقدمة من القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى.
 
وكان المجلس برئاسة المستشار عبدالله عصر، فحص تظلمات القضاة على الجزء الثانى من الحركة القضائية، وتضمنت الحركة ترقية 500 رئيس من الفئة (ب) إلى رئيس من الفئة (أ)، و500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة (ب)، كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية، وقال المجلس خلال بيانه، أنه تم مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.
 
وأكد مجلس القضاء الأعلى أنه راعى فى حركة التنقلات رغبات القضاة، والحالات المرضية، والكفاءة الفنية، وفقا لما تقتضيه حاجة العمل، وأن الأمانة الفنية تفحص التظلمات، وتعرضها على المجلس للبت فيها، وفقا للطلبات المقدمة من القضاة، والأسباب التى تضمنها.
 
ومن المنتظر أن يعتمد المجلس الجزء الثالث من الحركة القضائية، ويخص النيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، ويعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.
 
وكان المجلس قد اعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2019 – 2020، وتضمنت الحركة ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، إضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف.
 
 

مجلس القضاء الأعلى

الحركة القضائية

ترقيات القضاة

تنقلات القضاة

حركة النيابة العامة

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