بالأسماء.. إصابة 14 عاملا بالاختناق فى أحد مصانع الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 14 عامل وعاملة بالاختناق، نتيجة تسريب غاز داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة المستقب بدائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية.

كان اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من العميد غزالى عسكر مأمور مركز أبوصوير، يفيد بورود بلاغ مفاده إصابة عدد من العمال باختناقات وإغماء بسبب تسريب غاز من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة المستقبل بدائرة مركز أبوصوير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن إصابة كل من:

أمل محمد سعد 20 عاما

عبير إبراهيم السيد 18عاما

أمنية حسن أحمد 18 عاما

منى على مصطفى 19 عاما

أسماء عبدالعزيز عبدالله 23عاما

أحمد شوقي محمد 30 عاما

إسراء أيمن عبدالعزيز 19 عاما

آلاء أيمن عبدالعزيز 18 عاما

صباح عبدالغفار خليل 45 عاما

نهى محمد عبدالعزيز 40 عاما

آلاء إبراهيم حسين 22عاما

دينا أحمد عبدالحميد 17 عاما

دنيا حماد فريك 19عاما

محمد طارق محمد 20 عاما

ونُقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج، وأكد مصدر طبى أن حالات جميع المصابين مستقرة، وسيتم خروجهم من المستشفى عقب الاطمئنان عليهم وتلقى العلاج اللازم.