بالأسماء.. إصابة 14 عاملا بالاختناق فى أحد مصانع الإسماعيلية

أصيب 14 عامل وعاملة بالاختناق، نتيجة تسريب غاز داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة المستقب بدائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية.
كان اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من العميد غزالى عسكر مأمور مركز أبوصوير، يفيد بورود بلاغ مفاده إصابة عدد من العمال باختناقات وإغماء بسبب تسريب غاز من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة المستقبل بدائرة مركز أبوصوير.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن إصابة كل من:
- أمل محمد سعد 20 عاما
- عبير إبراهيم السيد 18عاما
- أمنية حسن أحمد 18 عاما
- منى على مصطفى 19 عاما
- أسماء عبدالعزيز عبدالله 23عاما
- أحمد شوقي محمد 30 عاما
- إسراء أيمن عبدالعزيز 19 عاما
- آلاء أيمن عبدالعزيز 18 عاما
- صباح عبدالغفار خليل 45 عاما
- نهى محمد عبدالعزيز 40 عاما
- آلاء إبراهيم حسين 22عاما
- دينا أحمد عبدالحميد 17 عاما
- دنيا حماد فريك 19عاما
- محمد طارق محمد 20 عاما
ونُقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج، وأكد مصدر طبى أن حالات جميع المصابين مستقرة، وسيتم خروجهم من المستشفى عقب الاطمئنان عليهم وتلقى العلاج اللازم.
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