انهيار أجزاء من عقار شرق الإسكندرية والحى يضع الحواجز الخشبية

الإسكندرية جاكلين منير

تلقى حى المنتزة أول شرق الإسكندرية، بلاغ بسقوط أجزاء من عقار بنطاق الحى، حيث توجه حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه أول، إلى موقع العقار الكائن برقم 144 شارع جمال عبد الناصر أمام نفق سيدى بشر بحرى، ورافقه رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع.

وقال الحى فى بيان له، إنه تم عمل حواجز خشبية حول العقار حرصا على أرواح المواطنين، حيث يقوم الحى بوضع الحواجز الخشبية، ومعاينة العقار المنهار ورفع الأنقاض، لفتح الطريق أمام المارة والسيولة المرورية .

من جهة أخرى، وفى إطار مواجهة ظاهرة البناء المخالف، تلقى حى الجمرك بلاغًا يُفيد بوجود أعمال إنشائية مخالفة بأحد العقارات بشارع الشمرلي، دائرة قسم الجمرك، وكلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، الجهات المعنية بمعاينة موقع البلاغ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت المعاينة عن وجود أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص بالعقار، وتم إزالة الأعمال المخالفة على الفور التى تمثلت فى حوائط الطابق الـ14، وأيضًا التحفظ على مواد وأدوات البناء المستخدمة فى المخالفة، من خلال إدارة المشروعات بالحى.