انطلاق 21 رحلة بالون طائر على متنها 450 سائحا فوق معابد الفراعنة

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت أرض مطار البالون الطائر غربى محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، إقلاع 21 رحلة بالون طائر، حملت على متنها 450 سائحا وسائحة من جنسيات مختلفة، فى جولة فوق معابد الفراعنة فى المدينة التى تضم بين جنباتها عشرات المعابد ومئات المقابر التى شيدها ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات مصر القديمة.

وقال أحمد عبود ممثل الإتحاد المصرى لشركات البالون الطائر - فى بيان صحفى - إن رحلات اليوم الثلاثاء، تعد طفرة كبيرة فى معدل تلك الرحلات وأعداد السياح، حيث تبلغ الرحلات ذورتها فى شهر أكتوبر وهو موعد إنطلاق الموسم الجديد للسياحة الثقافية بالمدينة، وهو الذى يشهد إقلاع 24 رحلة على متنها 500 راكب.

يذكر أن مدينة الأقصر تتفرد بين المقاصد السياحية المصرية، بوجود سياحة البالون فى سمائها، وتحتل المدينة المركز الثالث عالميا من حيث أن متوسط معدلات إقلاع الرحلات، وتشهد الأقصر إقلاع قرابة 11 رحلة بالون ، تحمل على متنها 210 ألف سائح سنوياً.

وقال محمد موسى، رئيس شركة بالون، إن موسما جديدا من سياحة البالون فى سماء ميدنة الأقصر، انطلق اليوم بقرار من سلطة الطيران المدنى، التى سمحت بعودة رحلات البالون مجددا، بعد قيام الشركات باتخاذ مزيد من التدابير التى تهدف لتحقيق مزيد من الحماية والأمان فى تلك الرحلات التى تنطلق كل يوم حاملة السياح فى جولة فوق معالم البر الغربى لمدينة الأقصر.

كانت سلطة الطيران المدنى بمصر، قد أوقفت رحلات البالون فى 21 من شهر يونيه الماضى، بعد انحراف بالون عن مساره وهبوطه فى منطقة صحراوية، بسبب شدة الرياح، وكان على متنه 11 سائحا.