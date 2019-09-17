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انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:52 ص
انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو التليفون الأرضي
كتبت هبة السيد

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انتهت المهلة الخاصة من الشركة المصرية للاتصالات لعملاء التليفون الأرضي  لسداد فواتير شهر يوليو  في 15 من سبتمبر الجاري، حيث يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط غير المسدد لقيمة الخدمة إرسال واستقبال، بعد حصول العميل على مهلة تصل إلى شهرين. 
 
وبدأت عمليات سداد الفواتير من 15 يوليو الماضي، ولمدة شهر حتى 14 أغسطس، ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط لمدة شهر آخر حتى 14 سبتمبر، على أن يتم قطع الخدمة إرسال واستقبال حال عدم سداد الفواتير. 
 
ويصل عدد عملاء التليفون الأرضي إلى نحو 8 ملايين حيث شهدت الخدمة اشتراكات كبيرة خلال العلمين الماضيين بسبب ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية للاتصالات و زيادة اشتراكات ADSL. 
 
كانت الشركة المصرية للاتصالات أعلنت أمس أنها أنفقت 3 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية للاتصالات منذ 5 سنوات منها 2 مليار دولار في آخر عامين. 
 
ويرتبط الاشتراك بخدمات ADSL بتعاقد العميل بخط تليفون أرضى، وعادة ما يتسبب قطع الحرارة عن الهاتف الثابت بقطع خدمة الانترنت الأرضى، ومع انتهاء فترة السماح التى تتيحها الشركة للعملاء لسداد فاتورة الخدمة الارضية، يتجه العديد من المستخدمين لسداد الفاتورة بكثافة، لتجنب قطع الخدمة لحين السداد.
 

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