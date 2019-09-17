اليوم..قاضى المعارضات ينظر تجديد حبس متهمى رشوة "المقابر"

كتبت أمنية الموجى

ينظر اليوم الثلاثاء، قاضى المعارضات أمر تجديد حبس صلاح عيسى، عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل، وثلاثة آخرين، احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المقابر".

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، أمرت فى 11 يوليو الماضى بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المقابر".

وكشفت تحقيقات النيابة أن "عيسى" استعمل نفوذه كعضو بمجلس النواب والمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية، فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات (مقابر) نظير مليون جنيه تم زيادتهم إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة.