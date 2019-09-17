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اليمن: قتلى وجرحى بصفوف ميليشيا الحوثى جراء غارات للتحالف العربى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:46 م
اليمن: قتلى وجرحى بصفوف ميليشيا الحوثى جراء غارات للتحالف العربى أرشيفية
أ ش أ

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شن طيران التحالف العربى غارات جوية بجانب قصف مدفعى لقوات الجيش اليمنى استهدف مناطق متفرقة لميليشيا الحوثى بمحافظة حجة شمال غرب البلاد، الأمر الذى أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات الانقلابية.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، - أن مقاتلات التحالف استهدفت مجاميع حوثية فى "عزلة بنى حسن" شمال مديرية عبس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الميليشيات.

وأشار البيان إلى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقعا وتعزيزات للميليشيات الانقلابية وتمكنت من تدمير طقم كان يحمل عناصر حوثية شرق مديرية حيران، إضافة إلى تدمير آليات قتالية بينها "مدفع" شرق حيران.

يأتي ذلك، غداة سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف الميليشيات الحوثية الانقلابية في عملية إفشال هجوم شنته عناصرهم على محاور مختلفة في /حيران وعبس وحرض، بمحافظة حجة.

وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، قد أطلقت نهاية الشهر المنصرم عملية عسكرية على مشارف مدينة حرض الحدودية، أسفرت عن تحرير نحو 20 قرية متاخمة للمدينة وأسر ٢٣ عنصرا حوثيا وخسائر فادحة تكبدتها الميليشيات في العتاد و الأرواح .


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