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الهجرة تعلن انطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" 16 أكتوبر المقبل

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:55 ص
الهجرة تعلن انطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" 16 أكتوبر المقبل مؤتمر مصر تستطيع - أرشيفية
كتب محمود راغب

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أعلنت وزارة الدولة للهجرة ، انطلاق  النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"،  تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والتي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والإصلاح الإدارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة من 16 و 17 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه من المقرر أن يناقش مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"،  دعم التواجد المصري على خريطة الاستثمار العالمية بجانب الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في القطاعات الواعدة بمختلف المجالات، كما يستعرض المؤتمر التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها في مصر، وربط كبار المستثمرين المصريين بالخارج بالوزارات المعنية لتشجيعهم على الاستثمار بالوطن وتحقيق للمنفعة المشتركة، وجزءا من ذلك ينصب لدعم مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الربط القاري، والتي من شأنها أن تخلق وتهيئ بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي عن طريق المستثمرين المصريين بالخارج.

ويشارك فى المؤتمر ما يقرب من 50 مستثمرًا مصريًا بالخارج في عدد من المجالات الحيوية، بالإضافة إلى عدد من الوزارات المعنية، بما يتناسب مع محاور هذه النسخة من مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتى سيتم إلقاء الضوء خلالها على سياسات وتوجهات الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهم الإصلاحات والقوانين التي تم إصدارها مؤخرًا لتعزيز التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عرض موسع لفرص الاستثمار فى بعض القطاعات والمشروعات القومية بهدف تحفيز الاستثمار بها.

ويأتى ذلك بالإضافة لاستعراض تجارب رواد الأعمال الناجحة، وقصص نجاح سيدات الأعمال المصريات بالخارج، فضلاً عن تجارب نجاح المصريين في دول مختلفة، خاصة بأفريقيا في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وكذلك في ضوء تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، ما يعكس قدرة مصر على خلق بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات من شتي دول العالم، بجانب توجه الدولة الواضح نحو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل التعاون الاقتصادي على عدة محاور منها  التجارية والاستثمارية، خاصة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الكبرى.

وتعقد مؤتمرات مصر تستطيع في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التى تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة أربع نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التى تسهم بشكل فعال فى عمليات التنمية المرجوة.


الهجره

مصر تستطيع

مصر تستطيع بالاستثمار

مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية

وزاره الهجره

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