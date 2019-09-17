النيابة تنتقل لمعاينة حريق شقة فى دار السلام.. وتنتدب المعمل الجنائى

كتب كريم صبحى

انتقلت نيابة دار السلام، لمعاينة حريق شب فى شقة، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق، كما طلبت النيابة، تحريات المباحث حول الواقعة لكشف وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم دار السلام، حيث انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى دار السلام، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.