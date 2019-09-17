النيابة تأمر بضبط متهم هارب اشترك مع عصابة لسرقة السيارات فى النزهة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة برئاسة أحمد يوسف، بضبط وإحضار عاطل، بتهمة الاشتراك مع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن قوة تابعة لقسم شرطة النزهة، بضبط شخصين سائق، سبق اتهامه فى قضيتين وعاطل، سبق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، دراجة نارية، 12 مفتاح سيارة مصطنع، جاكوش، مفك) أثناء شروعهما فى سرقة سيارة.

اعترف المتهمان المقبوض عليهما بشروعهما فى سرقة السيارة، بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات وأقرا بارتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتصرفهما فى السيارات المستولى عليها بالبيع لعميلهما "جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه" وقيام الأخير بمساومة مالكيها وإعادتها لهم نظير مبالغ مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.