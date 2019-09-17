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النفط يهوى 6% مع قول وزير الطاقة السعودى إن الإنتاج عاد بالكامل

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:13 م
النفط يهوى 6% مع قول وزير الطاقة السعودى إن الإنتاج عاد بالكامل النفط
رويترز

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تراجعت أسعار النفط نحو ستة بالمئة اليوم الثلاثاء بعد أن قال وزير الطاقة السعودى إن المملكة استعادت إنتاجها النفطي بالكامل بعد هجوم مطلع الأسبوع الذي أوقف خمسة بالمئة من إنتاج الخام العالمى.

أثارت هجمات السبت خطر حدوث صدمة معروض كبيرة فى سوق هيمنت عليها فى الأشهر الأخيرة مخاوف الطلب وتباطؤ النمو العالمى. وصعد النفط 20 بالمئة خلال معاملات أمس الاثنين.

وفي مؤتمر صحفي اليوم، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة ستواصل إمداد العملاء بكميات كاملة من الخام هذا الشهر. وأضاف أن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.

وتراجعت العقودا لآجلة لخام برنت 4.47 دولار بما يعادل 6.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 64.55 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.56 دولار أو 5.7 بالمئة لتغلق على 59.34 دولار للبرميل.

كان برنت هوى أكثر من سبعة بالمئة أثناء المؤتمر الصحفي.

وقالت كارولين بين، كبيرة اقتصاديي السلع الأولية لدى كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة "أحدث الأنباء تعني أننا لن نسارع إلى تعديل توقعنا لسعر النفط البالغ 60 دولارا للبرميل في نهاية 2019. ورغم قول ذلك، تظل هناك بعض الأسئلة المهمة التي يتعين الإجابة عليها بشأن الهجمات، مما قد يعني أنه سيكون علينا أن نأخذ في الحسبان علاوة مخاطر أعلى على نحو دائم في توقعاتنا للسعر."

 

 


النفط

السعودية

هجمات أرامكو

أسعار النفط

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