النفط ينخفض مع تقييم السوق للهجمات على منشأتى نفط سعوديتين

رويترز

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء على الرغم من أن السوق تظل قلقة إزاء التهديد برد عسكري على الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين والتي تسببت في خفض إنتاج المملكة بواقع النصف وقادت لأكبر صعود للأسعار في عقود.

وأثار هجوم يوم السبت احتمال حدوث هزة كبيرة للإمدادات في السوق التي ركزت في الأشهر الأخيرة على المخاوف بشأن الطلب بسبب انحسار النمو العالمي في ظل النزاع التجارى الدائر بين الولايات المتحدة والصين، والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم وكانت المورد الذى يمثل الملجأ الأخير لعقود.

وانخفض خام برنت 0.4% إلى 68.72 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.9% إلى 62.33 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق هبط الخامان القياسيان بنحو 2% لكل منهما.

ويوم الاثنين، زادت أسعار النفط نحو 20% خلال الجلسة في رد فعل على الهجمات، وهي أكبر قفزة في نحو 30 عاما، قبل أن تغلق مرتفعة نحو 15% عند أعلى مستوى في أربعة أشهر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري لأنشطة الحفر يوم الاثنين إن من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي من سبعة تكوينات صخرية بمقدار 74 ألف برميل يوميا في أكتوبر إلى مستوى قياسي عند 8.843 مليون برميل يوميا.

وقالت اليابان اليوم إنها ستدرس سحبا منسقا من احتياطيات النفط إذا اقتضت الضرورة.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الاثنين إنه يبدو أن إيران تقف وراء الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين لكنه شدد على أنه لا يرغب في الحرب.

ورفضت طهران الاتهامات بأنها مسئولة عن الهجمات التي نفذت بطائرات مسيرة.