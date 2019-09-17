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المعهد الانتخابي فى أفريقيا: انتخابات الرئاسة التونسية جرت فى جو من السلم

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:57 م
المعهد الانتخابي فى أفريقيا: انتخابات الرئاسة التونسية جرت فى جو من السلم انتخابات تونس - أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن رئيس بعثة المعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة فى إفريقيا، كاسام أوتيم، أن الانتخابات الرئاسية التونسية جرت فى جو من السلم والأمان، موضحا أن ذلك دليل على نضج التجربة الديمقراطية التونسية.

واعتبر أوتيم - خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الإقبال على الاقتراع متواضعة بالمقارنة بانتخابات 2011 و2014، داعيا السلطات التونسية إلى تحفيز التونسيين على المشاركة بكثافة فى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وفى الانتخابات التشريعية.

وكانت البعثة التى تضم 18 ملاحظا قد تواجدت بـ 118 مكتب اقتراع بمختلف أرجاء تونس.


الانتخابات التونسيه

تونس

اخبار تونس

الرئاسه التونسيه

المعهد الانتخابى فى افريقيا

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