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"المصرية المغربية لرجال الأعمال" تناقش مشاكل المصانع مع "الرقابة الصناعية"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:00 ص
"المصرية المغربية لرجال الأعمال" تناقش مشاكل المصانع مع "الرقابة الصناعية" محمد عادل حسنى رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال
كتب هانى الحوتى

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تنظم الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال برئاسة محمد عادل حسنى، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "الصناعة قاطرة النمو والتنمية" بحضور رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، الكيميائى إبراهيم المانسترلى.

وقال محمد عادل حسنى، رئيس الجمعية، إن اللقاء يهدف إلى مناقشة المشكلات التى تواجه المصانع مع مصلحة الرقابة الصناعية والحلول المقترحة.

وأكد "حسنى"، أن الصناعة المصرية شهدت تطورًا ملموسًا خلال السنوات الماضية بفضل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والتصدير.

وقال رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن الجمعية تسعى إلى التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالاستثمار والصناعة والتجارة لمواجهة اية تحديات والمساهمة فى إيجاد حلول لتنمية التجارة والاستثمار مع مختلف الأسواق وفى مقدمتها السوق المغربي

 


اخبار الاقتصاد

المصرية المغربية

رجال الاعمال

الرقابة الصناعية

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